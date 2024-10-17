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Avrupa katille yollarını ayırıyor mu

Avrupa katille yollarını ayırıyor mu

04:0017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Afrika iş dünyasından Türkiye çıkarması

Afrika’nın farklı ülkelerinden İstanbul’a gelen 1.638 iş insanı, Türk KOBİ’leriyle daha fazla ticaret için buluştu. Yeni iş birliklerinin tohumlarının atıldığı zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Afrika’ya yönelik stratejisinin ‘kazan-kazan’ ilkesi çerçevesinde yürütüldüğünü dile getirdi.

Avrupa katille yollarını ayırıyor mu?

Gazze ve Lübnan'da neredeyse 45 bin kişiyi katleden İsrail’den desteğini esirgemeyen Avrupa politikasını değiştiriyor mu? Kıta ülkeleri, suça daha fazla ortak olmak istemezken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un “İsrail bir BM kararıyla kurulduğunu unutmasın” sözleriyle İsrail'i adeta uyardığı iddia edildi. İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan’a gideceğini duyurdu. İsrail karşıtı cephenin başında olan İspanya ise işgalci gücü hedef almaya devam ediyor.

Fırtına'da hedef 4'te 4

Milli aradan sonra lige Başakşehir maçı ile dönecek Trabzonspor’da milli oyuncularla sakat futbolcuların çoğunluğunun takıma katılması moralleri yükseltti. Bordo-mavililerde tek hedef Başakşehir maçıyla başlayıp, Çaykur Rize karşılaşmasıyla bitecek periyodu kayıpsız geçmek.

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