Avrupa katille yollarını ayırıyor mu?

Gazze ve Lübnan'da neredeyse 45 bin kişiyi katleden İsrail’den desteğini esirgemeyen Avrupa politikasını değiştiriyor mu? Kıta ülkeleri, suça daha fazla ortak olmak istemezken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un “İsrail bir BM kararıyla kurulduğunu unutmasın” sözleriyle İsrail'i adeta uyardığı iddia edildi. İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan’a gideceğini duyurdu. İsrail karşıtı cephenin başında olan İspanya ise işgalci gücü hedef almaya devam ediyor.