Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlulara enflasyon farkı ile emekli zammı hesabı

Milyonlarca emekli, 2025 maaş zamları için açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisini bekliyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı büyük ölçüde şekillendi. Emekli maaş zamlarını belirleyen en önemli unsur, 6 aylık enflasyon verileri olacak. Yüzde 44’lük enflasyon beklentisine göre yapılan hesaplamalar ışığında zam oranlarını değerlendirildi. Ayrıca, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan 3 kritik düzenlemeyle ilgili detaylara yer verdi. Emekli maaş zamları ve düzenlemelerle ilgili gelişmeler, milyonlarca emeklinin gündeminde.

1 /11 Milyonlarca emekli, 2025 Ocak ayında yapılacak maaş zammı için 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminine göre enflasyonun yüzde 44 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 5 aylık enflasyon verileri ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 14-15 bandında şekillenirken, Aralık verisiyle birlikte bu oranın yüzde 16-17’ye yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, emeklileri bekleyen 3 önemli gelişme arasında refah payı düzenlemesi, taban maaş artışı ve Meclis gündemine taşınacak yeni sosyal destek düzenlemeleri yer alıyor. Zam oranları ve diğer detaylar, emekliler için yeni yılda önemli değişiklikler getirebilir.

2 /11 Temmuzda Emekliye Zam Yüzde Kaç Oldu? Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında zam yapılmıştı.

3 /11 5 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,24 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 47,09 olarak gerçekleşti.

4 /11 Aylık bazda enflasyon oranları şu şekilde oldu: Ocak: %3,23 Şubat: %2,47 Mart: %2,97 Ekim: %2,88 Kasım: %2,24 Bu verilere göre, 5 aylık enflasyon toplamda yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

5 /11 5 Aylık Enflasyona Göre Zam Hesabı 5 aylık enflasyon farkına dayanarak ortaya çıkan zam oranları şöyle: Toplam enflasyon: %14,57 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yansıyacak zam oranı: %14,57 Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4,16 7. Dönem Toplu Sözleşme zammı: %6 Kümülatif zam oranı (5 aylık enflasyona göre): %10,41

6 /11 En Düşük Emekli Maaşı İçin Hangi Rakam Öne Çıkıyor? Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 4,95 olarak belirlendi. Memurlar, yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı; bu oranın üzerine yüzde 4,95 enflasyon farkı eklendi. Böylece toplam zam oranı yüzde 11,25 oldu.

7 /11 Bu artışlar doğrultusunda: En düşük memur maaşı: 43.616 TL En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL En düşük taban maaş: 12.500 TL’den 14.431 TL’ye yükselmiş olacak.

8 /11 Uzmanlara göre, taban maaşın 15.000 TL’ye çıkma beklentisi de bulunuyor. Eğer bu gerçekleşirse, zam oranı yüzde 16-17 seviyelerinde olsa dahi, taban maaş artışı yüzde 20’ye ulaşmış olacak.

9 /11 Sıfır Zam Tehlikesi Ortadan Kalkacak Uzman görüşlerine göre, emeklilere yönelik gelecek dönemde yapılması beklenen 3 kritik düzenleme şu şekilde sıralanıyor: Taban maaş düzenlemesi Emekli ve memur maaş artış oranlarının yeniden düzenlenmesi Tüm emeklilere refah payı verilmesi

10 /11 Birinci maddenin kesinleştiğini belirten uzmanlar, 11.000 TL'nin altında maaş alan emekliler için sıfır zam tehlikesini ortadan kaldırmak adına taban maaşların zam oranına paralel olarak artırılacağını ifade ediyor.