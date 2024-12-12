Özgürlüğüne kavuşan Şam'ı ziyaret eden MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın aralarında bulunduğu Türk heyeti Suriye'nin başkenti Şam’a geldi. Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldı.
Türkiye destekli Suriye Milli Güçleri Şam’da kontrolü ele geçirerek 61 yıllık Baas ve 53 yıllık kanlı Esed rejimini bitirdi.
Türkiye, Suriye krizi boyunca tarihin doğru tarafında yer alan az sayıdaki aktörden biri olarak öne çıktı. Uluslararası çevreler de bu değişim sürecinde Türkiye'yi en büyük kazananlardan biri olarak değerlendiriyor.
MİT Başkanı Kalın Şam'da
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12 Aralık, Perşembe
Kalın Şam'a geldi
Kalın Şam'a geldi
MİT Başkanı
İbrahim Kalın
'ın aralarında bulunduğu Türk heyeti Suriye'nin başkenti Şam’a geldi.
Coşkuyla karşılanan Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı.
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