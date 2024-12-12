PTT'nin "HGS" adlı mobil uygulamasının nasıl hacklandiği merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu HGS ile ilgili açıklamalarda bulundu.

PTT: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

PTT HGS mobil uygulamasının hacklendiği ve kullanıcıların verilerinin kaybolduğuna dair iddialara ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada şöyle denilmişti:

"Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır."

HGS UYGULAMASI NEDEN HACKLENDİ?

HGS'nin resmi mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür içerikli mesajlar ve kripto para talepleri iletildi. PTT, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan, ilerleyen saatlerde kullanıcılara bu kez de 'kripto varlık' mesaj ve bildirimleri gelmeye başladı. Söz konusu mesaj ve bildirimlerde, "Eğer bu BTC adresine $25,000 göndermezseniz, tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri yer aldı.

HGS NEDİR?

HGS (Hızlı Geçiş Sistemi), tüm ücretli yol ve köprülerin kullanımı esnasında geçiş ücreti tahsilinin gişelerde beklemeden yapılmasına büyük kolaylıkmsağlayan bir ödeme sistemidir.

2012 yılında kullanılan HGS ile trak yoğunluğu büyük oranda azalmıştır. Temassız ödeme avantajı sunan HGS, sürücülere zaman kazandırırken trakte geçen süreyi azaltarak yaşamı da kolaylaştırmaktadır.







