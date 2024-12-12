Müslümanlar için günün ilk ibadeti olan sabah namazı vakti, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. "Sabah namazı vakti ne zaman", "bugün sabah namazı kaçta" gibi sorular, beş vakit namazın ilki olan sabah namazını kılacaklar arasında sıkça sorulmaktadır. Dini takvime göre belirlenen

, sabah namazı vakti, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik göstermektedir. Peki sabah namazı ne zaman saat kaçta kılınıyor? İşte Sabah namazı vakti.