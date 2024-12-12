Sabah namazı vakti, İslam dininde günün ilk namazı için belirlenen zamandır. Tan yerinin ağarmasıyla başlayan bu vakit, güneş doğmadan kısa süre önce sona erer. Sabah namazı, manevi huzur ve bereketle yeni bir güne başlamak isteyen Müslümanlar için büyük önem taşır. Güncel sabah namazı vakti bilgilerini öğrenmek için dini takvim ve ezan saatleri bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Sabah namazı vakti
12 Aralık 2024 İstanbul sabah namazı vakti: imsak 06:41 Güneş: 08:13
Ankara sabah namazı vakti
12 Aralık Ankara sabah namazı vakti: imsak 06:24 Güneş: 07:54
İzmir sabah namazı vakti
12 Aralık İzmir sabah namazı vakti: imsak 06:44 Güneş: 08:12
Antalya sabah namazı vakti
12 Aralık Antalya sabah namazı vakti: imsak 06:28 Güneş: 07:54
Sabah Namazı nedir, kaç rekattır?
Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?
Sabah Namazı Vakti Başlangıç: Fecr-i sadık (tan yerinin ağarması) ile başlar.
Bitiş: Güneşin doğuşuna kadar devam eder.
Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivâyetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehap) bulmuşlardır (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/225; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/286; Zeylaî, Tebyîn, 1/82). Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 3 [154]).
Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrâil’in Hz. Peygamber’e (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrâil sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve, “…Bu, senden önceki peygamberlerin (namaz) vaktidir ve (namazlar için) vakit bu iki vaktin arasıdır.” (Ebû Dâvûd, Salât, 2 [393]; Tirmizî, Salât, 1 [149]) demiştir.
Sabah Namazı Kılınışı
Niyet: Sabah namazının farzını/sünnetini kılmaya niyet edilir.
İftitah Tekbiri: "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.
Kıraat: Fatiha Suresi ve ardından bir sure veya ayet okunur.
Rükû: Eğilerek rükû yapılır.
Secde: İki kez secde edilir.
İkinci Rekat: Aynı şekilde ikinci rekat kılınır.
Teşehhüd ve Selam: Oturup tahiyyat, Rabbena atina ve Rabbena firli okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.
Sabah Namazının Önemi
Sabah namazı, İslam'da en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Hadis-i şeriflerde sabah namazını kılanların Allah'ın koruması altında olacağı bildirilmiştir. Ayrıca, sabah namazını cemaatle kılmak ve erken saatte uyanmak, manevi huzur ve disiplin açısından büyük değer taşır.