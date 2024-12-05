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Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Aralık ayı e-Devlet evde bakım ödemesi sorgulama ekranı

Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Aralık ayı e-Devlet evde bakım ödemesi sorgulama ekranı

12:425/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Aralık ayının gelmesi ile birlikte evde bakım ödemeleri için sorgulamalar da başladı. Aralık ayında her ay düzenli olarak yapılan destek ödemeleri arasında olan evde bakım maaşı ödemeleri için tarih belli oldu. Peki, Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Evde bakım ödemeleri Aralık'ın kaçında yatar? İşte Aralık ayı e-Devlet evde bakım maaşı yatan illeri sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 5 Aralık 2024 tarihinde takip ediliyor. Evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kasım ayının ikinci haftasıyla birlikte evde bakım maaşı alan hak sahipleri başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. 

Evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?


Evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Aralık itibarıyla başlaması bekleniyor. Ödemeler başladığında hak sahipleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden hesaplarına maaşların yatıp yatmadığını sorgulayabilecekler.

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Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

2025 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?


Memur ve memur emeklerini ilgilendiren maaş zamları Ocak ayı itibariyle duyurulacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla beraber memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşecek.

Hasta veya engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 liralık evde bakım maaşının 2025'te 10.100 liraya yükselmesi tahmin ediliyor.


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#evde bakım ödemesi
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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