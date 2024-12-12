Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Şirket, mevcut 137 milyon TL'lik sermayesini bedelli 168 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyor. Çağdaş Cam, halka arz sürecine başladı. Peki, Çağdaş Cam halka hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? Çağdaş Cam San. Sahibi kim, ne iş yapıyor?

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Çağdaş Cam’ın halka arz tarihi 11-12 Aralık olarak belirlendi. Çağdaş Cam’ın halka arz fiyatı 20 TL olacak. Halka arz fiyatı pay başına 20 lira olarak belirlenen şirketin 31 milyon lira nominal değerli payları sermaye artırımı, 11 milyon lira nominal değerli payları ortak satış olmak üzere, nominal değeri 42 milyon lira olan payları satışa çıkacak. Halka arz büyüklüğünün 840 milyon lira olması beklenirken, halka arzla şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 300 Bin katılım ~ 140 Lot (2800 TL).

- 700 Bin katılım ~ 60 Lot (1200 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (760 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (560 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (440 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (360 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (320 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (280 TL).

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Çağdaş Cam katılım endeksine uygun (XKTUM) işlem görecek.

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek. Bu durumda halka arza tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım yapmak mümkün olacak.

Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek. Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden CGCAM.HE ya da CGCAM.H kodlu hisse seçilip alış emri girilerek yapılabilecek.







