Avrupa'da lider dünyada ilk 10'dayız

Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..
Bitti denilen tarımda zirve
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal hasılada geçtiğimiz yıl 74 milyar dolar ile Türkiye ekonomisinin üzerinde büyüme yakalandığını belirterek, "Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke içerisindeyiz" dedi.
Mourinho'nun şifresi minimum hata
F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3 kulvarda da ipi göğüslemek adına işi sıkı tutuyor. Tesislere sabah saat 08.00’de gelen Portekizli çalıştırıcı, en son ayrılan isim oluyor. Yardımcılarıyla hem kendi oyuncuları, hem de gelecek rakiplerini analiz eden Mourinho minimum hatayla ilerlemek istiyor.