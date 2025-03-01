Avrupa'da lider dünyada ilk 10'dayız

Mourinho'nun şifresi minimum hata

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3 kulvarda da ipi göğüslemek adına işi sıkı tutuyor. Tesislere sabah saat 08.00’de gelen Portekizli çalıştırıcı, en son ayrılan isim oluyor. Yardımcılarıyla hem kendi oyuncuları, hem de gelecek rakiplerini analiz eden Mourinho minimum hatayla ilerlemek istiyor.