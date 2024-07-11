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Babaeski'de çöplük yangını

13:04 - 11/07/2024 jeudi
IHA

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı, Sinanlı köyünde çıkan çöplük yangını söndürüldü.

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Olay, Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyündeki çöplük alanda meydana geldi. 

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Edinilen bilgilere göre, Sinanlı köyü, mezarlık yanındaki çöplük alanda dumanlar yükselmeye başladı.

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Dumanları fark eden köydeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Çöplük alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

#Kırklareli
#Babaeski
#Yangın
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