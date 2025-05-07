Bartın'da hareketli dakikalar: Yasaklı bölgeye giren Rus ekipleri alarma geçirdi

Küçük Liman bölgesinden kano ile denize açılan kimliği belirsiz kişi, içerisinde Cenevizliler'den kalma Bizans Kilisesi ve Manastır gibi tarihi kalıntılar bulunması nedeniyle SİT alanı kabul edilen ve girişi yasaklanan Tavşan Adası'na yanaştı. Kanosunu kayalık alana bırakan şahıs, tırmanarak adaya çıktı. Adanın zirvesine çıkarak, kısa bir gezinti yapan şahsı gören vatandaşlar ise sahil güvenliği arayarak durumu bildirdi.