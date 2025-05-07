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Bartın'da hareketli dakikalar: Yasaklı bölgeye giren Rus ekipleri alarma geçirdi

Bartın'da hareketli dakikalar: Yasaklı bölgeye giren Rus ekipleri alarma geçirdi

14:487/05/2025, Çarşamba
IHA
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Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında yasaklı bölgeye giren bir kişi sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Rus olduğu öğrenilen kişi uyarılarak, kanoyla denize açıldığı Küçük Liman bölgesine geri bırakıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde kara ile bağlantısı olmayan Tavşan Adası'na kanosu ile giden bir kişi sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.

Küçük Liman bölgesinden kano ile denize açılan kimliği belirsiz kişi, içerisinde Cenevizliler'den kalma Bizans Kilisesi ve Manastır gibi tarihi kalıntılar bulunması nedeniyle SİT alanı kabul edilen ve girişi yasaklanan Tavşan Adası'na yanaştı. Kanosunu kayalık alana bırakan şahıs, tırmanarak adaya çıktı. Adanın zirvesine çıkarak, kısa bir gezinti yapan şahsı gören vatandaşlar ise sahil güvenliği arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine Amasra Sahil güvenlik Grup Komutanlığı botu harekete geçti. Adadan inen ve kano ile uzaklaşmaya başlayan şahıs sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Astoria Grande gemisi ile bölgeye gelen Rus turist kafilesinde yer aldığı belirlenen kişi ve kanosu bota alındı. Turistin adaya çıkışın yasak olduğunu bilmediği ve merak etmesi nedeniyle adada tur attığını söylediği öğrenildi.

Adanın yasaklı bölge olduğu konusunda bilgilendirilen turist ile kanosu açıldığı Küçük Liman bölgesine geri bırakıldı.

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