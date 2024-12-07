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Bitlis'te 23 araç birbirine girdi: Biri ağır 31 yaralı

Bitlis'te 23 araç birbirine girdi: Biri ağır 31 yaralı

11:307/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
DHA
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Bitlis-Tatvan kara yolunda zincirleme kaza meydana geldi. 23 aracın karıştığı kazada biri ağır 31 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana geldi.

Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 31 kişi, yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 31 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kapanan Bitlis-Tatvan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#Bitlis
#Trafik kazası
#Tatvan

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