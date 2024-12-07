Bitlis'te 23 araç birbirine girdi: Biri ağır 31 yaralı

Bitlis-Tatvan kara yolunda zincirleme kaza meydana geldi. 23 aracın karıştığı kazada biri ağır 31 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 /11 Kaza, saat 09.00 sıralarında Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana geldi.

2 /11 Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 31 kişi, yaralandı.

3 /11 İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 /11 Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 31 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

5 /11 Kapanan Bitlis-Tatvan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

6 /11 Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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