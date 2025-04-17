Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Bitlis'te bitkin hale bulunan vaşak koruma altına alındı

Bitlis'te bitkin hale bulunan vaşak koruma altına alındı

22:3117/04/2025, Perşembe
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı köyünde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Kireçtaşı köyü yakınlarında vatandaşların ihbar ettiği bitkin haldeki vaşak için Bitlis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILACAK


Ekipleri tarafından hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezine getirilen vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.Vaşak buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

#Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
#Bitlis
#Vaşak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 18 Nisan 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, il il ezan vakti