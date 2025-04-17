Bitlis'te bitkin hale bulunan vaşak koruma altına alındı

TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILACAK





Ekipleri tarafından hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezine getirilen vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.Vaşak buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.