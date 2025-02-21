Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı: Evler ve araçlar kara gömüldü

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, çalışmaların 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 71 iş makinesi ile sürdürüldüğünü, öncelik sırasına göre yoğun bir çaba gösterildiğini söyledi.