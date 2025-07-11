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Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Bir köy tahliye edildi

Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: Bir köy tahliye edildi

21:1611/07/2025, Cuma
DHA
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Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Balıkesir'e bağlı Adaören Mahallesi'ne yaklaşırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının tehdit ettiği Dursunbey'e bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi arasında orman yangını çıktı.

 İhbar üzerine Bursa ve Balıkesir Osman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne yaklaştı. 

Alevlerin mahalleye ulaşmasını engellemek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 

Balıkesir Valisi Ustaoğlu: 174 personel görevde


Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dursunbey ilçemiz Bayıryüzügüney ve Adaören Mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve toplam 174 personelle müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.


Yangının tehdit ettiği Dursunbey'e bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgedeki söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa ve Balıkesir'den giden hava araçlarının hava kararıncaya kadar müdahaleye devam edeceği öğrenildi.


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