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Çekiç ve baltalarla dehşeti yaşattılar: Kar maskeli dört saldırgan husumetlilerinin kapısını parçalayıp kaçtı

Çekiç ve baltalarla dehşeti yaşattılar: Kar maskeli dört saldırgan husumetlilerinin kapısını parçalayıp kaçtı

19:407/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
DHA
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskeli 4 şüpheli, husumetlilerine ait bir dairenin kapısını çekiç, balta ve levyelerle parçalayıp kaçtı.

Olay, saat 02.47'de Kızıltepe ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 4 şüpheli, kar maskesi takarak husumetlilerinin dairesinin olduğu apartmana geldi.

Şüpheliler, çekiç, balta ve levyelerle dairenin kapısına zarar verip, kaçtı. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

 Şikayet üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

OLAY KAMERADA


Öte yandan olay anı, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kar maskeli şüphelilerin dairenin bulunduğu kata merdivenle geldikleri, bu sırada açılan asansördeki kişiye ‘git' işareti yaparak kattan uzaklaştırdıkları, fark ettikleri güvenlik kamerasını kırmaya çalıştıkları ve yanında getirdikleri çekiç, balta ve levyelerle dairenin kapısına zarar verdikleri anlar yer aldı.

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