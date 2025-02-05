Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassal: Manevi bir koku vardı buna şahit olduk

"Gülen cenaze vardı"





Yüksel, şöyle konuştu:

"Gülen cenaze vardı. Baktığında bayağı gülüyordu. Farklı farklı cenazeler vardı. Bunların içerisinde bir tanesine şahit oldum. Elini yıkadığım zaman eli kapalıydı. Elini ne kadar açıyordum o kadar kapanıyordu. Kelime-i Şehadet'le beraber eli tekrar tekrar kapanıyordu. Bayan gassal arkadaşımızla beraber çalışıyorduk. Depremde bayan cenazesi 6-7 gün enkaz altında kalmıştı. Akşama doğruydu, kapıda bekledik cenaze geldi. İçeri aldık, bayan gassal arkadaşımız yıkamaya başladı. Yıkamaya başladığı zaman ben de dışarıda duruyordum. Birden misk kokusu, anlatılmaz bir koku içeriden dışarı geliyor. Bir arkadaşım yanımdaydı. Ona bu güzel kokuyu nereden getirdiğini soracaktım ki bir baktım o koku içeriden geliyor. Kapıyı açar açmaz gassal arkadaşım oturmuş ağlıyor. Niye ağladığını sordum. 'Görüyorsun bu cenazeden ne kadar su döküyorsam o kadar misk, gül kokusu geliyor.' Şu bulunduğumuz yerde koku içeride kaldı. Manevi bir koku vardı, buna şahit olduk. O bayanı araştırdık. Meğer o bayan Allah rızası için Kur'an kursunda çocuklara karşılıksız ders veriyormuş."