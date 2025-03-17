Devlet desteğiyle 2 yılda 6'ya katladı: Duyan kapış kapış alıyor

Sabah erkenden çalışanlarla hayvanların bakımını ve ahırın temizliğini yaptıklarını anlatan Gültepe, "Sabah ve akşam süt sağımını yapıyoruz. Hayvanların yemlerini ve suyunu veriyoruz. Ben de yem ve ot taşıyorum. En büyük destekçim olan eşimle bu işi severek yapıyoruz. Bu işte daha da ilerleyeceğiz. 4 çalışanımız var. Hedefimize ulaşırsak çalışan sayısı da artar" dedi.



