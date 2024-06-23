Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında bilirkişi raporu: Yangın, elektrik direğinden kopan 'iletken tel' kaynaklı

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan, yerleşim yerlerine de sıçrayan ve 15 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda; elektrik direğindeki iletken telin koparak, yerdeki otları tutuşturduğu belirtildi. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı ise raporu yetersiz bulup, daha detaylı ve delillendirilmiş rapor hazırlanmasını istedi.

1 / 21 Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti.

2 / 21 Yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılırken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yaraların sarılması için ilk etapta Diyarbakır Valiliği'ne 3, Mardin Valiliği'ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

3 / 21 'SİGORTA YERİNE İLETKEN TEL KULLANILMIŞ'

Yangının çıkış nedeniyle ilgili yürütülen soruşturmada, bilirkişi heyeti de yangın bölgesinde inceleme yaparak rapor hazırladı.

4 / 21 Hazırlanan raporda; Köksalan Mahallesi'nden başlayan yangının, sigortalı ayırıcı elektrik direğinde, sigorta yerine iletken tel sarılmış olduğu, iletken telin koparak, yerdeki otları tutuşturduğu, şiddetli rüzgarın etkisi ile de geniş bir alana yayıldığı belirtildi.

5 / 21 Cumhuriyet Başsavcılığı, raporu yetersiz bularak, detaylı ve delillendirilmiş şekilde hazırlanmasını istedi.

6 / 21 Soruşturma, hazırlanan rapora göre şekillenecek.

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