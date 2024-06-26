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Doğasıyla Karadeniz'i aratmıyor: Sütey Yaylası ve Süphan Dağı'nda görsel şölen

09:28 - 26/06/2024 Çarşamba
IHA

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri arasında yer alan Sütey Yaylası ve karlı Süphan Dağı'nda meydana gelen hızlı bulut geçişleri, adeta bir görsel şölen sunuyor.

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Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 150 rakımdaki Sütey Yaylası, içinde bulunan Cil Gölü ve rengarenk açan çiçeklerle muhteşem görüntüler sunuyor.


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Zirvesinde yılın her mevsimi kar örtüsünün eksik olmadığı Süphan Dağı'nın Sütey Yaylası ile oluşturduğu muazzam manzara ise doğa gezginlerini ve doğa fotoğrafçılarını cezp ediyor.

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Yaylaya özellikle yoğun bulut geçişlerinin olduğu dönemde sıklıkla çıkan fotoğrafçılar, Süphan Dağı'na doğru hareket eden hızlı bulut geçişlerini kaydediyor.

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Telefonları ve fotoğraf makineleriyle zaman aralıklı (time lapse) ve hızlandırılmış çekimler yapan fotoğrafçılar, Sütey Yaylası üzerinden Süphan Dağı'na doğru ilerleyen bulut hareketlerinin görüntülerini çekiyor.


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Sütey Yaylası'nı ve Süphan Dağı'nı fotoğraflamak için yaylaya çıkan doğa fotoğrafçısı İskender Selçuk, “Bugün Sütey Yaylası'ndayız. Fotoğrafçı arkadaşlarımızla Süphan Dağı'nın eteğindeki Sütey Yaylası'na geldik. Arkamızda Cil Gölü, müthiş bir doğa manzarası var. Bugün burada bulunmamızın amacı kelebek, çiçek, kuş çekmek. Renk cümbüşü var bugün herkesi buraya bekleriz” dedi.

#Bitlis
#Sütey Yaylası
#Süphan Dağı
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