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Erzurum'da korkutan heyelan: Zemin 12 metre yer değiştirdi

Erzurum'da korkutan heyelan: Zemin 12 metre yer değiştirdi

20:5325/05/2025, Pazar
IHA
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Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Tortum Şelalesi'nin 50 metre aşağısında heyelan meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan toprak kaymasında zemin yaklaşık 12 metre yer değiştirdi.

Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Tortum Şelalesi'nin 50 metre aşağısında heyelan meydana geldi. Yıllardır heyelan riski taşıyan bölgede yaşanan bu hareketlilik bazı evlerin yıkılma eşiğine gelmesine neden oldu. 

Yerinden yaklaşık 2 metre kayarak yan şekilde duran ev, yıkılmaktan son anda kurtuldu. Ayrıca çok sayıda ev, arazi ve sera ciddi şekilde zarar gördü.

Bazı vatandaşların seraları tamamen suya gömülerek kullanılamaz hale geldi. Bağ ve bahçe yolları da heyelanın etkisiyle yıkıldı.

Bölge halkı ise yaşanan heyelan nedeniyle tedirgin oldu. 

 Daha büyük bir heyelanın çevredeki yerleşim yerlerinin yanı sıra her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tortum Şelalesi'ni de tehdit edebileceği belirtiliyor. 

Vatandaşlar, doğa harikası bölgenin daha fazla zarar görmemesi ve can kaybı yaşanmaması için yetkililerden acil önlem alınmasını istediler.

#Erzurum
#Tortum Şelalesi
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