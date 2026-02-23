Erzurum'da zincirleme trafik kazası meydana geldi: 11 araç karıştı 20 kişi yaralandı

Erzurum Aşkale ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İlçenin Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya toplam 11 araç karıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahalelerini yapıp, ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere sevk etti.
Erzurum-Erzincan kara yolunun çift taraflı ulaşıma kapatıldığı kazada ekipler, araçta sıkışan otobüs sürücüsünü kurtarmak için seferber oldu. AFAD ve itfaiye ekipleri yoğun uğraşların sonunda sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla hastaneye gönderdi.
Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırılan 20 yaralının tedavileri sürüyor.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.