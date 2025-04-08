Erzurum'daki 'gökkuşağı tepeleri' doğa fotografçılarının ilgi odağı

45 milyon yıl öncesine dayanan oluşumlarıyla doğa harikası olma özelliği taşıyan ve dünyada benzeri yalnızca Çin'de bulunan Oltu'nun rengarenk tepeleri, özellikle yağmur sonrası daha da belirginleşip, doğa fotoğrafçılarının gözdesi haline geliyor.









Kırsal Tuzla, Yolboyu, Bahçecik ve Kaleboğazı mahallelerinde yer alan gökkuşağı ve kırmızı tepeler, her geçen gün daha fazla turistin ilgisini çekiyor. Doğa fotoğrafçılarının da sanatlarını icra etmek için sıklıkla tercih ettiği bölge, manzarasıyla turizme de katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Erzurum'dan gelen doğa fotoğrafçıları, gökkuşağı ve kırmızı tepeleri, dron ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.