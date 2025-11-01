Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta kaybolan 17 yaşındaki kişi için arama çalışmaları başlatıldı

17:101/11/2025, Cumartesi
AA
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Gökgedik Mahallesi kırsalında ağaç kesim işi yapan Miraç Sağlam'ın dün çalışma arkadaşlarıyla buluşma noktasına dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Andırın Belediyesi ekipleri ve çok sayıda vatandaşın da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Dron destekli havadan taramanın da yapıldığı bölgeye arama kurtarma köpekleri de sevk edildi.

