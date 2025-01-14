Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırklareli
Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı: Ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor

Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı: Ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor

10:1214/01/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı devam etti.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı devam ediyor.

Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi buldu.

Bazı araçlar yolda kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

#Dereköy Sınır Kapısı
#Kofçaz
#Demirköy
#Kırklareli

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Denizli Sarayköy konut belirleme kura sonuçları isim listesi