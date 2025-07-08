Kırklareli'de 'yan baktın' tartışmasında tabanca ile öldürüldü

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ufuk Y. üzerinde taşıdığı tabanca ile Cengiz Çeltikli'ye ateş açtı. Çeltikli, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Ufuk Y. ise olay yerinden kaçtı.