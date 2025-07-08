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Kırklareli'de 'yan baktın' tartışmasında tabanca ile öldürüldü

Kırklareli'de 'yan baktın' tartışmasında tabanca ile öldürüldü

21:358/07/2025, Salı
DHA
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde berber dükkanı önünde oturan Cengiz Çeltikli, 'yan baktın' nedeniyle çıkan tartışmada Ufuk Y., tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Berber dükkanı önünde oturup çay içen Cengiz Çeltikli ile yoldan geçen Ufuk Y. arasında iddiaya göre, 'yan baktın' nedeniyle tartışma çıktı. 

 Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ufuk Y. üzerinde taşıdığı tabanca ile Cengiz Çeltikli'ye ateş açtı. Çeltikli, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Ufuk Y. ise olay yerinden kaçtı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çeltikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Çeltikli'nin cansız bedeni Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan zanlı Ufuk Y., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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