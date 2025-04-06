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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

20:146/04/2025, Pazar
AA
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kentte etkili olan sağanak, öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte etkili olan sağanak, öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.



Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar kürüme çalışmaları için bölgede hazır bekliyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.



#Kırklareli
#Kar yağışı
#Dereköy Sınır Kapısı

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