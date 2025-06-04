Metrekareye 63 kilo yağış düşen Trabzon'da selin izleri siliniyor: Kayıp yaşlı adam aranıyor

Sağanağın etkili olduğu Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sele kapıldığı değerlendirilen Aydın için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ancak dün çalışmalardan sonuç alınamadı.





Hüseyin Aydın'ı arama çalışmalara bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. Ekipler, Sera Deresi güzergahı ve Sera Gölü bölgesinde, 'termal dron' cihazı eşliğinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şu ana kadar Aydın'a dair henüz bir ize rastlanmadı.