'Meyve deposu' Ayvalı Mahallesi'nde don meyve ağaçlarına zarar verdi

Üretici Turan Demir ise yaşadığı zararı anlatırken, "Mahallemizde soğuk hava nedeniyle meyve ağaçlarının çiçekleri üşüdü. Ağaçlarımızda yüzde 30-40 oranında verim kaybı var. Geçim kaynağımız bu meyveler. Bu yıl bizim için zor bir yıl olacak gibi görünüyor" dedi. Musa Demir ise, "Doğu'nun Adana'sı olarak bilinen mahallemiz, bu yıl soğuk hava nedeniyle ciddi zarar gördü. Ağaçlar tam çiçek açmışken kar yağdı, yaklaşık yüzde 40 civarında bir kaybımız var. İnşallah yetkililer sesimizi duyar" ifadelerini kullandı.



