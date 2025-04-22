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'Meyve deposu' Ayvalı Mahallesi'nde don meyve ağaçlarına zarar verdi

'Meyve deposu' Ayvalı Mahallesi'nde don meyve ağaçlarına zarar verdi

13:4622/04/2025, Salı
IHA
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Erzurum'un Oltu ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde zirai don meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Üreticiler zararlarının büyük olduğunu belirtirken, yetkililerden destek ve çözüm bekliyor.

Oltu'nun meyve deposu olarak bilinen Ayvalı Mahallesi'nde bu yıl ilkbaharın soğuk geçmesi, meyve ağaçlarında zararlara neden oldu. Mahalledeki birçok bahçede çiçek açan ağaçlar don olayından etkilenirken, üreticiler yaklaşık yüzde 30-40 oranında ürün kaybı yaşandığını ifade etti.


Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, Ayvalı Mahallesi'ni ziyaret ederek bahçe sahipleriyle görüştü, arazilerde incelemelerde bulundu. Başkan Adem Çelebi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"Bu sene ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan soğuk hava dalgası, meyvecilikle uğraşan çiftçilerimizi maalesef zarara uğrattı. Oltu'nun meyve deposu dediğimiz Ayvalı Mahallesi'ndeyiz. Burada da birçok bahçemiz soğuktan zarar gördü. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ekip talep ettik, zarar tespiti yapılacak. Çiftçilerimizin yanındayız, elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Rabbim bereketli bir sezon nasip etsin."


Üretici Turan Demir ise yaşadığı zararı anlatırken, "Mahallemizde soğuk hava nedeniyle meyve ağaçlarının çiçekleri üşüdü. Ağaçlarımızda yüzde 30-40 oranında verim kaybı var. Geçim kaynağımız bu meyveler. Bu yıl bizim için zor bir yıl olacak gibi görünüyor" dedi. Musa Demir ise, "Doğu'nun Adana'sı olarak bilinen mahallemiz, bu yıl soğuk hava nedeniyle ciddi zarar gördü. Ağaçlar tam çiçek açmışken kar yağdı, yaklaşık yüzde 40 civarında bir kaybımız var. İnşallah yetkililer sesimizi duyar" ifadelerini kullandı.


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