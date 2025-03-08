Özel aparat üretti karlı yolları aştı: Kastamonulu muhtar köyünü adeta tek başına kurtardı, sosyal medyada gündem oldu

Sezer, çocukluğundan beri bu işlere meraklı olduğunu söyledi.





Küre Dağları üzerinde bulunan köylerine çok kar yağdığını dile getiren Sezer, "Bu bölgeye çok kar düşüyor. Benim de bu karları temizlemek çocukluğumdan beri hayalimdi. Çocukluğumdan bu yana 'hızlıca yolları açalım' diye kar küreme aparatları yapıyorum. Bu kar küreme bıçaklarını kendi imkanlarımla yaptım. Evde kaynak makinemiz ve diğer alet edevatımız var." dedi.