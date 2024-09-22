Yurt genelinde havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerimizin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.