Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da sağanak yağış: Köprü altları göle döndü araçlar suya gömüldü

Tekirdağ'da sağanak yağış: Köprü altları göle döndü araçlar suya gömüldü

19:5927/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışta bazı köprü altları suyla dolarken, park halindeki araçlar su içinde kaldı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, merkez Süleymanpaşa ilçesinin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmurun ardından bazı alt geçitlerde ve köprü altlarında biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı araçlar su birikintileri içinde kalırken, o anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Kentte aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekerken, kısa sürede şiddetini artıran yağış trafiği de durma noktasına getirdi.

Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü Tekirdağ’da yağışların gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

#Tekirdağ
#Yağmur
#Sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sonuçlar nasıl sorgulanacak? Kura tarihi belli oldu