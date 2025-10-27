Tekirdağ'da sağanak yağış: Köprü altları göle döndü araçlar suya gömüldü

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışta bazı köprü altları suyla dolarken, park halindeki araçlar su içinde kaldı.
Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, merkez Süleymanpaşa ilçesinin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.
Yağmurun ardından bazı alt geçitlerde ve köprü altlarında biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.
Bazı araçlar su birikintileri içinde kalırken, o anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
Kentte aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar sokakta yürümekte güçlük çekerken, kısa sürede şiddetini artıran yağış trafiği de durma noktasına getirdi.
Hava sıcaklığının 16 derece olarak ölçüldüğü Tekirdağ’da yağışların gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.