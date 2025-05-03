Trabzon'u Erzurum'a bağlıyor: Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 buçuk milyona yakın araç geçti

"SÜRÜCÜLERE DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM İMKANI SAĞLADI"





Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladığımız tünelimizle zamandan 245 milyon lira, akaryakıttan 256 milyon lira olmak üzere 2 yılda toplam 501 milyon lira tasarruf ve 15 bin ton emisyon azaltımı sağladık." bilgisini verdi.







