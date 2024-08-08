'Turistik Tatvan Treni' ikinci seferini tamamladı: Davul zurnalarla karşılandı

Yolcular memnun

Turistik trenle Ankara'dan gelen Eda Selçuk da "Seyahat boyunca çok güzel manzaralar gördük. Çok keyifliydi. Van Gölü'nü akşam seyrettik. Gündüz de göreceğimiz için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.





İstanbul Üniversitesinden arkadaşlarıyla katıldığı uzun seyahatin güzel geçtiğini anlatan Sudenaz Köylü ise Tatvan'da çok güzel karşılandıklarını ve merakla gezinin devamını beklediğini kaydetti.