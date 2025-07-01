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Türkiye'nin birçok ili sıcaktan kavrulurken 1940 rakımlı Karlıova'da kış yeniden geldi

Türkiye'nin birçok ili sıcaktan kavrulurken 1940 rakımlı Karlıova'da kış yeniden geldi

10:411/07/2025, вторник
IHA
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde soğuk havalar yeniden etkili olmaya başladı. İlçede kahvehane işletmecileri üşüyen vatandaşlar için sobaları kurup yakamaya başladı.

Temmuz ayında Türkiye'nin özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller sıcaklarla kavrulurken, Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da kış geri geldi.

Hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyreden ilçede kahvehanelerde ve bazı evlerde sobalar yeniden kurulmaya başlandı.

Özellikle akşam saatlerinde kahvehanelere giden vatandaşların üşümemesi için işletmeciler akşam saatlerinde sobaları yakmaya başladı.



Vatandaşlardan Şerif Yıldız, ''Birçok ilde herkes sıcaktan denize giriyor ama biz hala ısınamadık. Sobaların yanında kendimizi ısıtmaya çalışıyoruz'' dedi.


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