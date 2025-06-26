YKS sonrası kızını çiçeklerle karşılayan baba o anları anlattı: O dakika sanki dünyalar benim oldu

"BABAM ELİNDE ÇİÇEKLERLE BANA DOĞRU KOŞUYORDU"





Sınav çıkışı kendisine çiçeklerle koşan babasını görünce çok duygulandığını anlatan Çimen Gülen ise şunları söyledi:





"İlk sınav anı çok zorlu bir süreçti. Çok stresliydi. Sınav günü böyle son dakikalar kalbim çok hızlı atıyordu. Tabii bu süreçte ailem yanımdaydı. Sınava girdim ve son 15 dakika bitti. Ellerim titreyerek sınavdan çıktım. Sınav çıkışı babamı gördüm, böyle elinde çiçeklerle bana doğru koşuyordu. O an sadece ona sarıldım. Çok mutlu oldum. Ailem hiçbir zaman ne benden ne de diğer kardeşlerimden desteğini eksik etmedi. Biz de hep onlara layık olmaya çalıştık. Hedefim, yazılım mühendisliği bölümünü okumak. Hem ekonomik özgürlüğümü kazanmak hem de kendi ayaklarım üzerinde durabilmek."