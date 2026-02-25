Baraj suları çekildi köylüler hasret giderdi: Apar topar çıkmak zorunda kalmışlardı

'ETRAFTAKİ HAL DUYGUSALLAŞTIRIYOR'





Sular çekilmesiyle köyüne gelip anılarını tazeleyen Serhat İnce, "Zaman zaman buralara gelip, baraj sonrasında neler yaşandığını kayda alıyorum. İnsanlara anlatmak ve 'gelecekte bir hikayesi olsun' diye buraları kamerayla çekiyorum. Daha önce kapı ve camların misafirlere komşulara açılmış olduğu yerler artık tamamen sulara açılıyor. İnsanlar yok ama sular çekilince eski evler meydana çıktı. Buraları ziyaret edenler eski evlerine bakıyor. Etraftaki bu hal duygusallaştırıyor. Buraların yeşillik ve cıvıl cıvıl zamanlarını hatırlıyorum. Baraj su tutarken insanlar meyve ağaçları yetiştirmeye çalışıyor, hayvanlarıyla da güzel zamanlar geçiriyordu. Şimdi mat ve terk edilmiş bir görüntü var. Suların çekilmesi de bizlere duygusal anlar yaşatıyor" dedi