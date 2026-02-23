Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Şubat 2026 Pazartesi gününe dair kritik hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftanın ilk gününde Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olurken; bazı bölgelerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise bölgelere göre 3 ila 5 derece değişeceği bildirildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu detayları...

1 /16 Şubat ayının son haftasına girerken Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzeydoğu kesimlerde düşüşe geçiyor. Meteoroloji uzmanları ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre, haftanın ilk günüyle birlikte özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde rüzgarın şiddetini artırması, Doğu Anadolu’da ise dondurucu soğukların etkisini hissettirmesi bekleniyor.

2 /16 4 Bölgede Kuvvetli Yağış ve Fırtına Alarmı Pazartesi günü Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Özellikle rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

3 /16 Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Yalova, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

4 /16 Kar Yağışı Hangi İllerde Etkili Olacak? Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı da yüzünü göstermeye başlıyor.

İç Anadolu: Sivas çevresinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Ankara’nın kuzey çevrelerinin yüksek kesimlerinde de benzer yağışlar görülebilir.

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlaması bekleniyor. Gece saatlerinde Erzurum’da termometrelerin -10 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Bolu ve çevresinin yüksek kesimlerinde kar yağışı geçişleri öngörülüyor.

5 /16 Akdeniz Bölgesinde yağışlar doğu kesimlerde etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları 15 ile 20 derece arasında seyrediyor. Salı günü yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor.











6 /16 İç Anadolu Bölgesinin genelinde bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları 5 ile 10 derece arasında ölçülüyor.









7 /16 Karadeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava var. Gündüz sıcaklıkları Bolu'da 5, Samsun'da 10, Trabzon'da 13 derece ölçülüyor. Salı günü batı kesimlerde 4-5 derecelik sıcaklık artışı bekleniyor.







8 /16 Doğu Anadolu Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Bu yağışlar kuzey kesimlerde kar şeklinde etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları Kars'ta 4, Elazığ'da 13, Hakkari'de 7 derece ölçülüyor.





9 /16 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. 14-15 derecelerde seyreden hava sıcaklıkları pazartesi günü de durumunu koruyor ancak yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor.

10 /16 BÜYÜKŞEHİRLERDE BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul:

Hava sıcaklığı 7°C seviyesinde seyretmektedir. Gökyüzü çok bulutlu olup gün boyu aralıklı sağanak yağış beklenmektedir.





11 /16 Ankara Hava Durumu

Sıcaklığın 6°C olması tahmin edilmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu; şehrin kuzey çevrelerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili olacaktır.

12 /16 İzmir Hava Durumu

Hava sıcaklığı 15°C civarındadır. Çok bulutlu bir gökyüzü ile birlikte aralıklı sağanak yağış geçişleri görülmektedir.





13 /16 Antalya: Sıcaklık 18°C seviyelerindedir. Bölge genelinde çok bulutlu bir hava ve aralıklı sağanak yağış hakimdir.

Erzurum: Hava sıcaklığı 7°C ölçülmektedir. Öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının başlaması beklenmektedir.





14 /16 Çığ ve Toz Taşınımı Tehlikesine Dikkat! Meteoroloji raporunda iki kritik uyarı daha öne çıkıyor:

Çığ Riski: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Toz Taşınımı: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların hava kalitesindeki düşüşe karşı dikkatli olması öneriliyor.

15 /16 Hafta Ortasına Dikkat: Yeni Soğuk Dalga Geliyor Uzmanlar, çarşamba gününden itibaren Anadolu’nun büyük bir kısmını etkisi altına alacak yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini belirtiyor. Bu dalga ile birlikte iç kesimlerde kar yağışının şiddetini artırması beklenirken, Marmara Bölgesi’nde dondurucu soğukların Mart ayına sarkabileceği ifade ediliyor.