Hayat

Demet Akalın'ın kuzenini başıboş köpekler öldürdü: '2 evlat annesiz kaldı'

Seren Som
14:00 - 20/06/2024 Thursday
Güncelleme: 14:00 - 20/06/2024 Thursday
Yeni Şafak

Başıboş sokak köpekleri bu kez ünlü şarkıcı Demet Akalın ve ailesinin ocağına ateş düşürdü. Demet Akalın büyük kuzeninin sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Akalın, "2 evlat annesiz kaldı" ifadelerini kullandı.

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Başıboş sokak köpekleri her gün çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere bir çok vatandaşa saldırıyor.

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Bu saldırılar çoğunlukla ölüm ve ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor.

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Hükümetin bunu önlemek için çıkarmaya hazırlandığı sokak köpekleri düzenlemesine yönelik tartışmalar sürerken bir acı haber de ünlü şarkıcı Demet Akalın cephesinden geldi.

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Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adeta yasa boğdu.

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Demet Akalın, Ankara'da yaşayan minik Tunahan'ın okula giderken 20 köpeğin saldırısına uğradığına dair çekilen bir videoyu alıntıladı.

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Demet Akalın, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan küçük Tunahan'ın videosuna duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Akalın, aynı zamanda büyük kuzeninin de köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Yakın zamanda 2 çocuk annesi kuzeninin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıklayan 52 yaşındaki Demet Akalın, "2 evlat annesiz kaldı" ifadelerini kullandı..

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Demet Akalın kuzeninin sadece sabah yürüyüşü yaptığını ve bu esnada saldırıya uğradığını dile getirdi.

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Türkiye'de başıboş sokak köpekleri ile ilgili hayvan severlerin mücadelesi devem ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) de yeni bir yasa üzerinde görüşmeler devam ediyor. 

#Demet Akalın
#Sokak Köpeği
#Ölüm
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