Ünlü şarkıcı Fatih Ürek geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Fatih Ürek'in menajeri ünlü sanatçının son durumunu açıkladı. Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığı iddiasına da açıklık getirdi.
Geçen hafta evinde kalp krizi geçiren 59 yaşındaki ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama menajeri Mert Siliv'den geldi.
72 saat entübe olarak bekletilen Fatih Ürek'in bugün uyandırılması bekleniyordu. Peki, Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?
Ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğunu ve ciddiyetini koruduğunu duyuran Siliv, "Yoğun bakımdaki tedavi ve takip süreci, sağlık ekipleri tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.
ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİASI
Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialara da açıklık getiren ve dua istediklerini dile getiren Siliv, "Sanatçımız zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır" dedi.