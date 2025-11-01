Gaziantep’te 112’ye 8 ayda 1,7 milyon asılsız ve gereksiz çağrı geldi

Vatandaşları asılsız çağrı yapmamaları konusunda uyaran ve 112’nin gereksiz yere meşgul edilmesinin hayati sonuçlar doğurduğunu ifade eden Koca, "İnsan doğası gereği her an başına bir olay gelebilir, bir hastası olabilir, bir kaza geçirebilir, bir yerden düşebilir, bir yakınımız boğulabilir, biri yangında mahsur kalabilir. Bunları en yakınımız olarak düşünelim. Annemiz, babamız, kardeşimiz, ailemiz, kardeşlerimiz, komşularımız olarak düşünelim. Onlar o zor anda bize ulaşmaya çalışırken siz bu hattı meşgul ederseniz maalesef onlar ulaşamıyor. Belki de ölümle sonuçlanacak bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Yani bunun hem vicdan ve vebali büyük hem de dediğim gibi yani insani boyutu var. O konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Bazen bilgi amaçlı, danışma amaçlı çağrılar oluyor. Bazen bir bilgi amaçlı kamuoyuyla ilgili bazı kurumlarla ilgili bilgi alınmak için aramalar yapılıyor. Onlar da bizi meşgul ediyor. Bunun artık ayrımının yapılması gerekiyor. Hani asılsız çağrıdan ziyade bu çağrı 112’yi ilgilendiriyor mu, hayati bir şey mi, acil müdahale edilmesi gereken bir durum mu? Bunun farkına ve bilincine varılması gerekiyor" şeklinde konuştu.







