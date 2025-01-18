'Gençlik iksiri' diyerek kandırdılar: Bakanlık sahte kolajen hapları üreten 2 firmayı ifşa etti

Yüzde 1 oranında bile yok

Sağlığa zararlı ürünleri ifşa ederek halk sağlığına katkıda bulunmayı hedefleyen Bakanlığın yeni listesinde bu kez bir kolajen hapı markası yer aldı. Ürünün üzerinde 5000 miligram kolajen içerdiğine dair bilgi olmasına karşın yapılan incelemeler sonucunda, ürün içeriğinde yüzde 1 oranında dahi kolajene rastlanılmadı.