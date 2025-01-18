'Gençlik iksiri' diyerek kandırdılar: Bakanlık sahte kolajen hapları üreten 2 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, üzerinde 5000 miligram kolajen içerdiği yazan üründe yüzde 1 oranında dahi kolajene rastlamadı. Yapılan incelemelerin ardından ürün, bakanlığın ifşa listesinde yerini aldı. Uzmanlar bu ve benzeri ürünlerin gençleştirmediğini, bilakis sağlığı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek kolajenin hangi yollardan elde edilebileceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim'den bu yana taklit ve tağşiş ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Takviye edici gıda adı altında satılan birçok üründe ilaç etken maddesi tespit edilirken, bazı ürünlerde ise beyan edilen maddelerin bulunmadığı tespit edildi.
İnternet sitesinden sorgulanabiliyor
Bakanlık yetkilileri, vatandaşları bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırarak, ifşa edilen ürünlerin Bakanlığa ait resmi internet sitesinden sorgulanabileceğini belirtti. Ürün gruplarına göre detaylı arama yapılabilen sistemde, hem marka hem de içerik bilgilerine erişilebiliyor.
Yüzde 1 oranında bile yok
Sağlığa zararlı ürünleri ifşa ederek halk sağlığına katkıda bulunmayı hedefleyen Bakanlığın yeni listesinde bu kez bir kolajen hapı markası yer aldı. Ürünün üzerinde 5000 miligram kolajen içerdiğine dair bilgi olmasına karşın yapılan incelemeler sonucunda, ürün içeriğinde yüzde 1 oranında dahi kolajene rastlanılmadı.
'Gençlik iksiri' deniliyordu
Son dönemin 'gençlik iksiri' olarak lanse edilen ve sosyal medyada kullanımı sıkça teşvik edilen kolajen, vücudun en bol bulunan proteinidir. Cildin, kemiklerin, kasların, bağ dokusunun önemli yapı taşıdır.
Prof. Dr. Karatay'dan uyarı
Kolajen takviyelerine dikkat çeken Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu tür ürünlerin sağlık açısından güvenilir olmadığını ve kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
Paça doğal kolajen kaynağı
Prof. Dr. Karatay, kolajen takviyelerinin doğal yollarla vücuda alınması gerektiğini vurgulayarak, özellikle kelle paça ve ayak paçası gibi besinlerin doğal kolajen kaynakları olduğunu ve bu tür gıdalarla vücuda kolajen desteği sağlanabileceğini ifade etti.
İşte listedeki markalar
Bilge İlaç'ın 'CFP Collagen Forte Premıum Powder' markasıyla sattığı Kollajen peptit tipleri, Hyaluronik asit ve Koenzim q10 içeren' toz takviye edici gıda ürünlerinde beyan edilen maddeye rastlanmadı.
Seksensekiz Grup'un 'Multi Collagen Jel' markasıyla sattığı hidrolize kalojen içeren sıvı takviyesinde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.