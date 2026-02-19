İl olan ilçeler haritayı değiştirdi: İşte Türkiye'nin ilçeye dönüşen illeri

Türkiye'de bir çok ilçe ile dönüşürken yakın tarihimizde çeşitli nedenlerle ilden ilçeye dönüşen şehirlerimizde var. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te kurulduğunda toplam 71 ilimiz vardı. Cumhuriyet’in kuruluşundan beri şehir ve ilçe sayılarında bazı dönemlerde artış bazı dönemlerde azalma oldu.

1 /7 İLDEN İLÇEYE, İLÇEDEN İLE DÖNÜŞTÜRÜLEN ŞEHİRLER 20 vilayet, kazaya dönüştürülmüştür: Aksaray, Ardahan, Artvin, Beyoğlu, Bitlis, Çatalca, Doğubayazıt, Ergani, Gelibolu, Genç, Hakkâri, Kırşehir, Kozan, Muş, Osmaniye, Silifke, Siverek, Şebinkarahisar, Tunceli ve Üsküdar. Buna gerekçe olarak vilayet vasıflarını haiz bulunmamaları gösterilmiştir. Bir sebep de tasarruftur. Bir kısmı sonradan eski hâline kavuşmuştur. Osmanlılar zamanında da Kemah gibi sancak merkezi iken bazı sebeplerle kazaya dönüştürülen yerler vardır.

2 /7 25 kaza vilayete dönüştürülmüştür: Giresun, Ordu, Rize, Şebinkarahisar, Ağrı, Muş, Bitlis, Adapazarı, Adıyaman, Nevşehir, Uşak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis, Yalova, Karabük, Bartın, Osmaniye ve Düzce.

3 /7 İSKENDERUN-TARSUS-NAZİLLİ İskenderun, Tarsus, Nazilli çok büyük kazalar olmasına rağmen merkeze yakınlığı sebebiyle vilayet olamamış, ama kazadan öte geçemeyecek niceleri vilayet yapılmıştır. İlk zamanlar emniyet, merkeze uzaklık, nüfus veya tasarruf dikkate alınırken, zamanla kriterler tamamen politika ve popülizm olmuştur.

4 /7 İŞTE İLDEN İLÇEYE, İLÇEDEN İLE DÖNÜŞEN ŞEHİRLER Ağrı: Bayezid kazası, 1920’de Erzurum’dan ayrılıp vilayet olmuşken, 1926’da emniyet gerekçesiyle Bayezid kaza, Karaköse kasabası ise vilayet merkezi yapıldı. İsmi 1938’de Ağrı’ya çevrildi. Bayezid de kaza olarak buraya bağlandı.

5 /7 Aksaray: Konya’nın kazası iken, 1920’de vilayet yapıldı. 1933’te kaza yapılarak Niğde’ye bağlandı. 1989’da tekrar vilayet yapıldı.

6 /7 Ardahan: Kars’ın kazası iken, 1921’de Ruslardan alınıp vilayet yapıldı. 1926’da kazaya dönüştürülüp Kars’a bağlandı. 1992’de tekrar vilayet yapıldı.