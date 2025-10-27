Yeni Şafak
İstanbul trafiğinde olay: Israrla takip etti bir kadını saçlarından sürükleyip saldırdı

16:2027/10/2025, Pazartesi
DHA
Sultanbeyli’de iddiaya göre bir sürücü, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili takip ederek aracın önünü kesti. Yol verme tartışma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sırasında saldırgan sürücü, kadınlardan birini darbedip yere savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14:45 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre 4 kadının bulunduğu otomobil kimliği belirsiz 1 kişi tarafından takip edilmeye başladı.

Uzun süren takip sonrasında şüpheli caddede önünü kestiği otomobili durdurdu.

Aracından inen saldırgan otomobilde olan bir kadını yakasından tutarak araçtan indirip darbetti ardından da yere savurdu. 

Araçtaki diğer kadınlar ise araya girerek saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı. Bir süre daha devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kavga ve kadının darbedildiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. 

#İstanbul
#Sultanbeyli
#Kavga
