Kanala devrilen araçtaki baba ve oğlu boğuldu

Olay yerine giden ekipler, kepçeye bağlanan halatla aracı sudan çıkarttı. Araçtaki baba ve oğluna müdahale eden ekipler, her ikisinde de yaşam belirtisi olmadığını belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan baba ve oğlun hayatını kaybettiği belirlendi.





Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



