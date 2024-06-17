Türk televizyon tarihine damga vuran ve bugün hala izlenen Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Güllü Erhan'ı canlandıran Erhan Ufak, hayatında büyük bir dönüşüm yaşadı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında 55 kilo vererek adeta bambaşka biri haline gelen Ufak'ın son hali tanıyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu, yaşam tarzıyla ve yeni işiyle gündeme geldi. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali.

1 / 14 Yıllar boyunca Türk televizyon tarihine damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi, başarılı senaryosu, unutulmaz karakterleriyle hala hayranlıkla izleniyor.

2 / 14 Dizideki unutulmaz performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Erhan Ufak, değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

3 / 14 Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Erhan Ufak uzakta eşi ve çocuklarıyla bir yaşam sürdürüyor. Ancak Ufak'ın değişimi gözlerden kaçmadı.

4 / 14 Oyunculuğu bırakmadığını söyleyen 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü dizi sonrası emlak sektörüne geçiş yapmış. İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurmuş ama hayatının büyük bir kısmını Azerbaycan'da geçiriyormuş.

5 / 14 55 kilo verdi Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan Ufak, kilo sorununu mide küçültme ameliyatı ile çözdü. Bu operasyon sonrasında tam 55 kilo vererek sağlıklı bir yaşama adım attı.

6 / 14 Geçirdiği değişimle gündem oldu Sosyal medya hesabından sık sık son halini paylaşan Ufak'ın geçirdiği değişim gündem oldu. 85 kiloya kadar düşen oyuncu, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

7 / 14 İşte Kurtlar Vadisi Güllü Erhan yaşamından kareler...

8 / 14 Birçok takipçi ünlü oyuncunun bu haline "Maaşallahın var aslan kardeşim" yorumunda bulundu.

9 / 14 Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu.

10 / 14 ERHAN UFAK KİMDİR? 5 Mayıs 1978, Elazığ doğumlu oyuncu Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi serisinde canlandırmış olduğu Erhan Ufuk karakteriyle tanınmıştı. Karakterle efsaneleşen oyuncu sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

11 / 14 2015 senesinde Süreyya Kul ile evlenen Ufak'ın Mehmet Can ve Mirau adında iki çocuğu bulunuyor.

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