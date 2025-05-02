Büyük ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi izleyiciyi 6 sezondur ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sezon finaline doğru emin adımlarla ilerleyen Kuruluş Osman'da şoke eden bir gelişme yaşandı. İki başrol ismin beklenmedik bir şekilde diziden ayrılacağı öğrenildi.
Altıncı sezonuyla ekrana gelen Kuruluş Osman, güçlü hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi, 7. sezonu garantiledi.
Sezon finaline haftalar kala, Kuruluş Osman'ın başrol kadrosunu ilgilendiren şoke edici bir gelişme yaşandı.
Başroller Kuruluş Osman'dan ayrılıyor
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosundan iki ismin ayrılacağı ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman'ın başrol kadrosunda yer alan Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziye veda ediyor.
Emre Bey, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i canlandırırken Ecem Sena Bayır, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun olarak karşımıza çıkmıştı.
Emre Bey ve Ecem Sena Bayır ayrılığın 191. Bölümde gerçekleşeceği öğrenildi.