Büyük ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi izleyiciyi 6 sezondur ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sezon finaline doğru emin adımlarla ilerleyen Kuruluş Osman'da şoke eden bir gelişme yaşandı. İki başrol ismin beklenmedik bir şekilde diziden ayrılacağı öğrenildi.

1 /7 Altıncı sezonuyla ekrana gelen Kuruluş Osman, güçlü hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

2 /7 Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi, 7. sezonu garantiledi.

3 /7 Sezon finaline haftalar kala, Kuruluş Osman'ın başrol kadrosunu ilgilendiren şoke edici bir gelişme yaşandı.

4 /7 Başroller Kuruluş Osman'dan ayrılıyor Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosundan iki ismin ayrılacağı ortaya çıktı.

5 /7 Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kuruluş Osman'ın başrol kadrosunda yer alan Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziye veda ediyor.

6 /7 Emre Bey, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i canlandırırken Ecem Sena Bayır, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun olarak karşımıza çıkmıştı.