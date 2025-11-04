Rize'de 600 hafız için icazet töreni düzenlendi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin ise Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin büyük bir şeref olduğunu söyledi.





Şahin, Kur'an okumayı bilmeyen hiç kimsenin kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu millet geçmişte çok acı günler yaşadı. Kur'an'ın yasak olduğu günler gördü. Bu manzara çok önemlidir." diye konuştu.





Herkese Kur'an öğrenme imkanı sunduklarını ifade eden Şahin, "4-6 yaşların yanında 2 yıldır 7-10 ve 11-14 yaş grubuna da okul sonrası camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda yine bu hizmeti devam ettiriyoruz. Genç yaşlı, kadın erkek her yaş grubuna Kur'an öğretmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.



