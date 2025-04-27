Şehir Rehberi

Engelsiz sinemayla küresel meselelere bakış

Puruli Kültür Sanat tarafından on üçüncü kez gerçekleştirilecek olan Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 23- 29 Mayıs tarihleri arasında Goethe- Institut Ankara’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Programda yer alan tüm filmlerin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile gösterildiği Engelsiz Filmler Festivali’nde söyleşi, ödül töreni gibi etkinlikler de erişilebilir olarak gerçekleştirilecek. Uluslararası Kısa Film Yarışması, Dresden Kısa Film Festivali Seçkisi ve Çocuklar İçin bölümleri ile birlikte Festival, Bir Çağ Yangını başlığı altında, 21. yüzyılın geride bıraktığımız ilk çeyreğinde tüm dünyada yaşanan krizlere ve toplumsal olaylara film gösterimleri, konuşmalar ve bir fotoğraf sergisi ile mercek tutmayı hedefliyor.