Şehir Rehberi

Şehri öykülerle dolaşmak
Yazar, çizer, mimar Ertuğ Uçar’ın dokuzuncu kitabı “İstanbulin”, Can Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Ertuğ Uçar kitabında, içinde dolaşarak bir parçası olduğu şehre dair gözlemlerini, kurmaca ve gerçeğin iç içe geçtiği akıcı ve yalın bir dilde okura sunuyor. Uçar’ın bu geziler sırasında çizdiği eskizler öyküleri canlandırarak okuru konunun ve şehrin içine çekiyor.
Hayata dair kadınca bakışlar
Anadolu Hayat Emeklilik’in düzenlediği, Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in 2025 yılı sonuçları açıklandı. 19.su düzenlenen yarışmada, bu yıl da kadınlar “Hayata Dair” bakış açılarını özgürce fotoğraflara yansıtıp kendilerini en iyi şekilde ifade etme imkânı buldu. Yarışmada “Flamingolar” adlı fotoğrafıyla Gülin Yiğiter birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmada ödül alan ve sergileme hakkı kazanan tüm eserleri görmek için Anadolu Hayat Emeklilik’in veya TFSF’nin web adresini ziyaret edebilirsiniz.
İyilik, sağlık için
“İyilik Sağlık İçin” yola çıkan ve Türk Kızılay’ın yüzde yüz yerli ve milli beslenme çözümleri sunan yeni markası Kızılay Nova, Kızılay İçecek’in 2024 yılında Adana’da faaliyete geçirdiği, aseptik dolum teknolojisine sahip yeni üretim tesisiyle birlikte hayata geçirildi. Kızılay Nova, enteral beslenme alanında Türkiye’nin kendi kendine yetebilmesini hedefliyor. Özellikle malnütrisyon tedavisinde çocuk ve erişkin hastaların tam ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla, kullanıcı dostu ve yenilikçi özel tıbbi amaçlı gıdalar da geliştiriyor. Aynı zamanda, afet anlarında hızlı ve etkili beslenme desteği sunmak üzere formüle edilen ürünleriyle de kritik zamanlarda toplum sağlığına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Engelsiz sinemayla küresel meselelere bakış
Puruli Kültür Sanat tarafından on üçüncü kez gerçekleştirilecek olan Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 23- 29 Mayıs tarihleri arasında Goethe- Institut Ankara’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Programda yer alan tüm filmlerin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile gösterildiği Engelsiz Filmler Festivali’nde söyleşi, ödül töreni gibi etkinlikler de erişilebilir olarak gerçekleştirilecek. Uluslararası Kısa Film Yarışması, Dresden Kısa Film Festivali Seçkisi ve Çocuklar İçin bölümleri ile birlikte Festival, Bir Çağ Yangını başlığı altında, 21. yüzyılın geride bıraktığımız ilk çeyreğinde tüm dünyada yaşanan krizlere ve toplumsal olaylara film gösterimleri, konuşmalar ve bir fotoğraf sergisi ile mercek tutmayı hedefliyor.
İtalya’dan misafirimiz: Pinokyo
İtalyan Kültür Merkezi’nin 2025 Dünyada İtalyan Yaratıcılık Başkentleri Festivali kapsamında İstanbul’a getirdiği “Sevgili Pinokyo” sergisi, Rami Kütüphanesi’nde açıldı. İtalya’nın en ikonik karakterlerinden Pinokyo’nun, endüstriyel ürün tasarımlarına ilham verdiği ve tüm dünyada çok ilgi gören sergi, Carlo Collodi’nin ölümsüz karakterine dair yenilikçi bir bakış sunuyor. Pinokyo temalı tasarım objeleri ve grafik tasarımlardan oluşan “Sevgili Pinokyo” sergisi, 28 Mayıs’a kadar İstanbul’da Rami Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.
Osman Hamdi’nin kayıp eseri müzayedede
Osman Hamdi Bey’in “Preparing Coffee” (Kahve hazırlığı) adlı tablosu, 29 Nisan’da İngiltere’nin başkenti Londra’da satışa sunulacak. “Oryantalist Sanat” başlıklı müzayedede, 1-1,5 milyon sterline satılması bekleniyor. Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey’in uzun zamandır kayıp olan 1881 tarihli nadide tablosu, Osmanlı döneminde 19. yüzyılda fotoğrafçılık yapan Sebah &Joaillier tarafından çekilen siyah beyaz bir kare sayesinde biliniyordu.
Gazzeli Meryem’in sesi bu şiirlerde
İbrahim Nasrallah’ın şiirleri; Gazze halkının hayatları, ölümleri ve hayallerinde insanlığın yolculuğuna refakat eden edebi bir seyahatname olarak “Gazzeli Meryem”, eseriyle okuyucuya sunuluyor. Ketebe Yayınları aracılığıyla Türkçe olarak yayınlanan eser, Arap edebiyatı tarihinde önemli bir yer tutuyor. Kitapta yer alan şiirlerden pek çoğu çeşitli dergi ve mecralarda yayımlandı, şiir festivallerinde, üniversitelerde ve özellikle de çeşitli protesto gösterilerinde okundu. Türkçe yayınından önce dünyada büyük ilgi görmüş ve İngilizce, İspanyolca ile İtalyancaya tercüme edilen eser, ABD’de ise “Filistinim” adıyla yayınlandı.
Gelişen kültür ve iklim İbn Haldun’da
“İbn Haldun Akademi 25”in programı, 140 farklı üniversiteden gençlerin yoğun katılımıyla İbn Haldun Üniversitesi’nde başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen akademinin ilki “Estetik” temasıyla 2023’de, ikincisi ise “Seyreltilmiş Zamanlar” temasıyla 2024’te düzenlenmişti. İstanbul’da yaşayan üniversiteli öğrenciler ve mezunlar programı yüz yüze takip edebilecek. Anadolu'nun dört bir yanından ise katılımcılar, programı eş zamanlı olarak çevrimiçi izleyebilecek. “Geliştiren Kültür ve İklim” temasını taşıyan akademi, 24 Mayıs’a kadar devam edecek.
Yavaşça’dan Mevlevî mukabelesi
Sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer’in üstlendiği İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu, vefatının dördüncü yılında kıymetli Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın Acem makamındaki Âyin-i Şerîfi ile Mevlevî mukabelesini sahneye taşıyor. 13 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek bu özel geceye tüm sanatseverler davet ediliyor.