Türk sinemasına damga vuran usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan duyurdu. Peki, Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte Murat Soydan'ın hayatı ve Yeşilçam'a damga vuran kariyeri...
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan duyurdu.
Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.
MURAT SOYDAN KİMDİR?
Peki, Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri...
Murat Soydan, Türk sinema ve dizi oyuncusu. 1966 yılında sinemaya adım atan Soydan, kariyeri boyunca yaklaşık 200 filmde rol aldı.
Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan oyuncu, aynı zamanda Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.
Murat Soydan, gerçek adıyla Rüçhan Tercan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi ise Edirne’de tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul’a geldi.
İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı kazanarak sinema dünyasına adım attı.
Murat Soydan, 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" filmi ile sinemaya başladı. Yaklaşık 200 filmde rol alan Soydan, 1970’li yılların jön oyuncularından biri olarak Türk sinemasının önemli isimleriyle başrolleri paylaştı.
Sinema oyunculuğunun yanı sıra çeşitli dizi projelerinde de yer aldı ve bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayınladı.
MURAT SOYDAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Kolsuz Kahraman (1966)
Dünyanın En Güzel Kadını (1968)
Ayşem (1968)
Yalan Yıllar (1968)
Kahveci Güzeli (1968)
Sana Dönmeyeceğim (1969)
Nisan Yağmuru (1969)
Yarın Başka Bir Gündür (1969)
O Hayat Benim (2014)