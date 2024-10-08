100 bin taşerona kadro müjdesi geldi! Torba yasa ile yasalaşacak: Taşeron, TYP, 3600 ek gösterge...

Torba yasa kapsamında yer alan erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'da 7200 prim günü ve ev hanımlarına yönelik prim desteği gibi kritik düzenlemeler, kamuoyunun büyük ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, bu reformların çalışma hayatına getireceği değişiklikleri yakından takip ediyor. Özellikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın düzenlemelerle ilgili yapacağı açıklamalar merakla beklenirken, bu maddelerin TBMM gündemine ne zaman geleceği ve yasalaşma süreci de torba yasa ile netleşecek.